В Москве считают, что любые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" незаконны, поскольку он является коммерческим, а не политическим, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение Минэкономики ФРГ о получении от США предварительных гарантий, что американские санкции пока не распространяются на газопроводы с российским участием.

"Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, связанных с этим международным проектом, были бы незаконные", - сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что это исключительно "международный коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов".

По словам пресс-секретаря главы государства, "Северный поток-2" "исключительным образом зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют".