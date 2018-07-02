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ТЭК 02.07.2018 15:05

В Кремле считают любые санкции в отношении "Северного потока-2" незаконными

В Москве считают, что любые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" незаконны, поскольку он является коммерческим, а не политическим, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение Минэкономики ФРГ о получении от США предварительных гарантий, что американские санкции пока не распространяются на газопроводы с российским участием.

"Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, связанных с этим международным проектом, были бы незаконные", - сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что это исключительно "международный коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов".

По словам пресс-секретаря главы государства, "Северный поток-2" "исключительным образом зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРОЕКТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]