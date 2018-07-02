Суды после проверок пожарной безопасности приостановили работу уже 435 зданий с массовым пребыванием людей в регионах РФ

Работа более 400 объектов с массовым пребыванием людей была приостановлена в России после проверок МЧС в сфере пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в управлении информирования населения МЧС РФ.
"Суды приостановили работу 435 зданий, детских игровых зон и кинозалов. Фактически приостановлена работа 292 из них. В настоящий момент уже 142 из закрытых объектов устранили все нарушения и возобновили свою работу", - сказали в ведомстве.
Как сообщили в МЧС РФ, спасательное ведомство выявило уже свыше 270 тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
"В ходе проверок этих объектов, включая торговые центры и кинозалы, нарушения были выявлены почти в половине из них. Практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре", - сказали в управлении.
Почти на 17 тысячах объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеют отделку из легковоспламенимых материалов.
Среди других нарушений - отсутствие первичных средств пожаротушения и низкий уровень подготовки персонала. "При этом есть и такие объекты, где персонал вообще не обучен мерам пожарной безопасности и, как следствие, не знает порядка действий при пожаре", - сказали в ведомстве.
Также выявлены более 1 тысячи объектов, которые были реконструированы из зданий производственного, складского и иного назначения. Больше половины из них - это торгово-развлекательные центры
"Выявлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 - без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий. На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции", - сказали в управлении.
На данный момент уже проверены свыше 60 тысяч объектов из 90 тыс. Проверки продлятся до 30 июля.
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