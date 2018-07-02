Турция намерена арестовать еще почти 50 предполагаемых сторонников Гюлена

Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 68 человек по подозрению в причастности к движению FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".
Среди них на основании ордера полиция взяла под стражу уже минимум 19 человек. Операции по задержанию проходят в 19 провинциях Турции, отмечает агентство.
Все 68 подозреваемых - представители командования турецкими сухопутными войсками.
Также в понедельник МВД Турции отчиталось о нейтрализации 36 бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе антитеррористических операций на территории Турции в период с 25 июня по 2 июля.
Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что бойцы сдались, были убиты или захвачены в плен. Так, из 36 бойцов 21 был убит, четырех взяли в плен, а 11 из них сдались турецким властям.
Также за неделю полиция Турции задержала 33 человека из-за предполагаемых связей с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), за предполагаемые связи с FETO за неделю были задержаны 777 человек, отчиталось МВД Турции.
Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.
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