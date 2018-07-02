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Дальнее зарубежье 02.07.2018 15:25

В Берлине заявляют о дееспособности правительства ФРГ, несмотря на кризис

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заверил, что, несмотря на миграционный спор в правящей коалиции, правительство ФРГ по-прежнему дееспособно.

"Да", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в понедельник.

Ш.Зайберт напомнил, что Германия, Греция и Испания на прошедшем саммите ЕС в Брюсселе договорились о тесном сотрудничестве в сфере миграции.

В свою очередь представитель МВД Аннегрет Корф сказала, что глава МВД Хорст Зеехофер, который накануне заявлял о планах подать в отставку, в настоящее время работает в обычном режиме.

В ночь на понедельник глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Х.Зеехофер заявил о планах подать в отставку из-за несогласия с канцлером Ангелой Меркель по вопросам миграционной политики. Он сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является А.Меркель. Ожидается, что переговоры пройдут в понедельник в 17.00 (18.00 мск).

В пятницу по итогам саммита ЕС в Брюсселе А.Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

Изначально Х.Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и пообещал, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется своими полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. А.Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью такой ход развития событий предотвратить.

По ее мнению, результата ее переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Х.Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля - такое мнение она высказала накануне в интервью телеканалу ЦДФ.

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Тэги: ФРГ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]