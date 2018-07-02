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Дальнее зарубежье 02.07.2018 15:26

Южная Корея снизила максимально допустимую продолжительность рабочего времени до 52 часов в неделю

Южная Корея с 1 июля сократила максимально допустимую продолжительность рабочего времени с 68 часов в неделю до 52 часов, сообщает агентство "Рёнхап".

При этом нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, оставшиеся 12 часов в неделю - сверхурочные.

По оценкам Корейского института экономических исследований, изменения в законодательстве будут стоить бизнесу около 12 трлн южнокорейских вон ($11 млрд) в год.

Сокращение максимальной продолжительности рабочей недели было одним из важнейших предвыборных обещаний южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Новая гибкая система предполагает постепенное снижение среднего времени работы до 40 часов в неделю. Для этого тем, кто много перерабатывает в течение определенного периода, будут предоставляться дополнительные отгулы и выходные.

Ранее Мун Чжэ By реализовал самое значительное повышение минимального размера оплаты труда в стране с 2000 года - на 16%.

Правящая Демократическая партия выразила надежду на то, что снижение трудовой нагрузки повысит как качество жизни граждан, так и их производительность. Кроме того, власти призвали крупные компании наращивать число рабочих мест, поскольку 52-часовая рабочая неделя создает дополнительные возможности найма.

Новый норматив обязателен для компаний с численностью штата 300 и более работников, а также для всех госучреждений. Им предоставлен 6-месячный льготный период, в течение которого работодатели, не соблюдающие данное правило, будут освобождены от взысканий. Между тем оппозиционные партии считают такой срок слишком небольшим и предлагают продлить его до одного года.

После истечения льготного периода нарушителям грозит тюремное заключение на срок до двух лет или штраф на сумму до 20 млн вон (почти $18 тыс.).

К 2021 году правила будут распространены и на предприятия меньшего размера. Исключения будут сделаны лишь для пяти незаменимых отраслей, включая транспорт и здравоохранение.

В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2 024 часа каждый. В группе стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только Мексика обходит Южную Корею по этому показателю. Однако переработки не повышают производительность труда, которая в обеих странах близка к минимальному уровню в ОЭСР.

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Тэги: КОРЕЯ, РАБОТА, ВРЕМЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]