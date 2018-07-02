ЦБ РФ в IV квартале 2017г почти утроил инвестиции в юанях, довел их долю в резервных активах до 2,8%

Банк России в четвертом квартале 2017 года увеличил долю резервных валютных активов, инвестированных в активы, номинированные в китайских юанях, до 2,8% с 1,0%.

Данные о структуре валютных активов на 31 декабря 2017 года опубликованы в обзоре деятельности Банка России по управлению валютными активами. Данные о деятельности Банка России по управлению активами публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

За четвертый квартал объем резервных активов Банка России в иностранной валюте и золоте увеличился до $437,8 млрд с $432,8 млрд. Следовательно, прирост инвестиций в китайские госбумаги составил около $8 млрд.

Таким образом, с учетом роста инвестиций в активы, номинированные в юанях, в третьем квартале 2017 года примерно на $4 млрд, в результате чего их доля выросла до 1,0% с 0,1%, во втором полугодии 2017 года объем инвестиций российского Центробанка в активы в юанях вырос примерно на $12 млрд.

Долевой показатель китайских активов в резервах ЦБ РФ в конце 2017 года приблизился к доле резервных активов в канадских долларах (3,1%).

Банк России начал проведение операций с активами в юанях в четвертом квартале 2015 года после принятия решения о включении юаня в корзину МВФ (они были включены с октября 2016 года). В последующие полтора года доля китайских бумаг в резервах ЦБ РФ оставалась на уровне 0,1%.

В мае 2016 года глава департамента операций на открытых рынках ЦБ РФ Александр Каштуров сообщил: "Мы начали инвестировать в китайские государственные облигации, но так как технологически это не самый простой рынок, соответственно, у нас такие инвестиции пока небольшие, что видно по цифрам из финотчетности" (согласно годовому отчету Банка России за 2015 год - на 14,4 млрд рублей).

"Мы начали в них инвестировать с целью диверсификации. Сейчас мы их выбрали главным образом для того, чтобы научиться с ними работать, потому что рынок с операционной точки зрения достаточно непростой. Я имею в виду все процедуры совершения сделок, расчеты. Нам важно там научиться работать, потому что в долгосрочной перспективе я думаю, что это хороший рынок, но в очень долгосрочной", - пояснил А.Каштуров.

"Мы действительно не знаем в долгосрочном периоде, окажутся ли надежды правдой или нет, но с точки зрения объема рынка - это факт, и вряд ли он изменится, очень сложно найти рынки, по объему сопоставимые с американским рынком гособлигаций, европейским рынком. Китай - это как раз один из немногих больших (альтернативных - ИФ) рынков, Япония еще есть", - сказал глава департамента ЦБ.

"Есть же принцип финансовой банковской деятельности: не класть все яйца в одну корзину. При прочих равных условиях диверсификация хороша, с точки зрения странового риска, юрисдикции размещения активов, валютной структуры, потому что есть самые разнообразные риски, экономические, неэкономические, политические. Хотелось бы иметь при прочих равных условиях, если это возможно, эту корзинку диверсифицированную", - сказал тогда же первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Как следует из данных ЦБ РФ, доходность фактических портфелей валютных активов в 2017 году в китайских юанях составляла 1,4% годовых, уступив только активам в австралийских долларах - 1,89% (доля этих активов осталась к концу года на уровне 1,0%), доходность активов в канадских долларах составила 0,31%. Доходность активов в долларах США в 2017 году составила 0,82%, бумаги в евро имели отрицательную доходность - минус 0,55%, в фунтах стерлингах тоже отрицательную - минус 0,04%.

В четвертом квартале 2017 года доля активов в евро в общей сумме резервных активов ЦБ РФ продолжила снижение - она уменьшилась до 21,7% с 24,1%. В начале 2017 года она составляла 32,2%, то есть за 2017 год доля активов в евро снизилась примерно на треть.

В то же время доля активов в долларах США увеличилась за год до 45,8% с 40,4% (в четвертом квартале этот показатель немного снизился - с 46,5%).

Как поясняется в обзоре, "сверхмягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах США и евро". На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, снизив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара США.

Доля активов в других валютах в четвертом квартале прошлого года изменилась мало - в фунтах стерлингов увеличилась до 8,3% с 8,1%, в канадских долларах - снизилась до 3,1% с 3,2%, в австралийских долларах - осталась на уровне 1,0%, в японских иенах и швейцарских франках - 0,0%.

ЦБ сообщает, что 2017 году значительно увеличились объемы его вложений в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов (на $22 млрд) и средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках (на $14,2 млрд). Объемы прав требования в иностранной валюте к российским кредитным организациям по сделкам репо за год уменьшились на $8,3 млрд.