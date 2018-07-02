Правительство РФ одобрило законопроект о перестраховании в ОСАГО

Правительство РФ на заседании 28 июня 2018 года одобрило законопроект, которым предлагается снять запрет на перестрахование в ОСАГО, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Законопроект был предложен Минфином РФ, будет вскоре внесен в Госдуму.

"Цель законопроекта - приведение законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствие с другими федеральными законами с учетом правоприменительной практики", - отмечается в сообщении.

"Автогражданка" в настоящее время является единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передаются в перестрахование.

"На сегодня это единственный вид имущественного страхования, риски по которому не перестраховываются. Между тем за годы действия федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев объем собираемых страховщиками премий увеличился почти в 10 раз. Конечно, выросло число автомобилистов, поэтому мы имеем сегодня риски, которые гораздо масштабнее, чем 15 лет назад, когда этот закон принимался. Поэтому надо сделать перестрахование рисков по ОСАГО обычной практикой", - отметил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Законопроектом также устанавливается обязанность владельцев транспортных средств, пересекающих государственную границу России, предъявлять для проверки сотрудникам таможенных органов полис ОСАГО либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.

Предлагается также уточнить перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При этом не допускается предъявление такого требования к виновному в ДТП пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате аварии, а также к его родственникам и наследникам.

Кроме того, страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронных документов. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом РФ. При этом исключается система двойного учета страховых полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчетности страховщиков. Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера. Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты.

"Это упростит процедуру контроля полицией и таможенными органами за исполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности и устранит неопределенность в отношении необходимости владельца транспортного средства иметь при себе полис обязательного страхования, оформленного только на бланке строгой отчетности. В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор. При этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования, позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного полиса страхователем", - говорится в сообщении на сайте правительства.