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ТЭК 02.07.2018 14:54

SOCAR в I полугодии экспортировала по Баку–Новороссийск около 640 тыс. тонн нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 638,6 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-июне 2018 года составил 638,6 тыс. тонн, в том числе в июне – 159,7 тыс. тонн", - отмечается в данных.

По информации "ЦДУ ТЭК", в I-ом полугодии 2017 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 733,7 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июне 2018 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 13%.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.

В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НОВОРОССИЙСК, ЭКСПОРТ


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