SOCAR в I полугодии экспортировала по Баку–Новороссийск около 640 тыс. тонн нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 638,6 тыс. тонн нефти.
Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").
"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-июне 2018 года составил 638,6 тыс. тонн, в том числе в июне – 159,7 тыс. тонн", - отмечается в данных.
По информации "ЦДУ ТЭК", в I-ом полугодии 2017 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 733,7 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июне 2018 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 13%.
Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.
В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
СМИ сообщили о непрямых контактах Израиля и ХАМАС по разрешению гуманитарного кризиса в Газе
Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля накоплено около $54,5 млн
Суды после проверок пожарной безопасности приостановили работу уже 435 зданий с массовым пребыванием людей в регионах РФ
Двое мексиканцев были задержаны в Москве за незаконную продажу билетов на матч ЧМ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
США призвали Великобританию увеличить расходы на оборону
Президент Ирана отправился в Швейцарию и Австрию для укрепления связей и обсуждения судьбы ядерной сделки
Южная Корея снизила максимально допустимую продолжительность рабочего времени до 52 часов в неделю
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Команда «Гёйчай» стала победителем интеллектуальных игр «Брейн-ринг», проводимых при поддержке Nar
AccessBank объявляет тендер на приобретение лицензий на программное обеспечение
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений