Армения продолжает работу по покупке вооружений у России

Армения продолжает процесс приобретения российских вооружений, заявил начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян.
"С нашим стратегическим партнером (Россией - ИФ) продолжаем работу по части вооружений всех видов", - сказал А.Давтян, отвечая на вопрос журналистов о возможности приобретения многофункциональных российских истребителей СУ-30СМ.
"Какая-то часть (вооружений - ИФ) уже приобретена, какая-то - находится в процессе", - уточнил А.Давтян.
"Поводов для беспокойства нет. Мы готовы к любому развитию ситуации. В настоящий момент непосредственной угрозы возобновления войны нет. Но мы исходим из того, что война может начаться в любую минуту", - сказал начальник ГШ ВС Армении.
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