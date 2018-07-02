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Регион 02.07.2018 15:20

Армения продолжает работу по покупке вооружений у России

Армения продолжает процесс приобретения российских вооружений, заявил начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян.

"С нашим стратегическим партнером (Россией - ИФ) продолжаем работу по части вооружений всех видов", - сказал А.Давтян, отвечая на вопрос журналистов о возможности приобретения многофункциональных российских истребителей СУ-30СМ.

"Какая-то часть (вооружений - ИФ) уже приобретена, какая-то - находится в процессе", - уточнил А.Давтян.

"Поводов для беспокойства нет. Мы готовы к любому развитию ситуации. В настоящий момент непосредственной угрозы возобновления войны нет. Но мы исходим из того, что война может начаться в любую минуту", - сказал начальник ГШ ВС Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]