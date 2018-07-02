Россия может не успеть запустить до конца 2018 года с космодрома Куру три ракеты "Союз-СТ" из-за сдвига в пусковой программе.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, запуск российской ракеты "Союз-СТ" с европейским спутником планировался на 6 октября.
"Однако, оценив внешние условия и готовность ракеты-носителя, было принято решение перенести пуск на 6 ноября", - сказал источник.
Всего до конца года планировалось три запуска российских ракет такого типа с космодрома Куру. Так в ноябре планировалось вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1, а позднее тестовые мини-спутники в интересах компании OneWeb.
Таким образом, в связи со смещением запуска европейского метеоспутника, запуск с Куру еще двух ракет оказался под угрозой.
"Предполагается вынужденно перенести один из трех запусков на следующий год. Скорее всего речь идет об итальянском аппарате CSG-1. Однако не исключен и перенос запуска аппаратов по контракту с OneWeb", - сказал он.
Космические аппараты серии MetOp представляют собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B, - 17 сентября 2012 года. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска.
Танковые подразделения готовятся к очередному этапу военных учений в Азербайджане
Собянин первым сдал в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы
СМИ сообщили о непрямых контактах Израиля и ХАМАС по разрешению гуманитарного кризиса в Газе
Внешний долг Казахстана за I квартал сократился на 0,5%
Eni отрицает информацию о скорых открытиях залежей углеводородного сырья в Египте
Цены на нефть усилили снижение к вечеру, Brent опустилась до менее чем $78 за баррель
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
США могут депортировать 2,5 тыс. иранцев, получивших гражданство в период действия ядерной сделки с Тегераном - СМИ
Падение фондового рынка США не повлияет на подход Трампа к торговой политике - Росс
Начало серийного производства модернизированной версии вертолёта Ми-26 запланировано на 2019 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова»
Команда «Гёйчай» стала победителем интеллектуальных игр «Брейн-ринг», проводимых при поддержке Nar
AccessBank объявляет тендер на приобретение лицензий на программное обеспечение
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений