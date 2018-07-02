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Регион 02.07.2018 15:33

Президент Ирана отправился в Швейцарию и Австрию для укрепления связей и обсуждения судьбы ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани вылетел из Тегерана в Цюрих в рамках визита в Швейцарию и Австрию по приглашению президентов этих стран - Алена Берсе и Александра Ван дер Беллена, сообщает в понедельник сайт президента Ирана.

"Визит в две европейские дружественные страны, Австрию и Швейцарию, проходит по официальному приглашению президентов этих двух стран в ответ на визит в Тегеран", - сказал Х.Рухани, вылетая из аэропорта Мехрабад.

Х.Рухани отметил, что этот визит дает возможность обсудить "будущее СВПД и соглашений с ЕС, особенно на фоне того, что Австрия со вчерашнего дня стала председательствовать в Европейском союзе".

Президент Ирана отметил важность взаимодействия со странами Европы после решения США о выходе из СВПД.

"Сейчас, когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вопреки международным законам и многосторонним обязательствам, коммуникация и переговоры с Европой имеют особую роль, так как все пять стран, включая Россию и Китай, и три европейские страны, и страны-члены Европейского союза пытаются оставаться в сделке без США", - сказал Х.Рухани.

Кроме того, Х.Рухани намерен обсудить в Австрии и Швейцарии проблемы Йемена и Сирии, а также подписать ряд документов в сферах промышленности, торговли, медицины, современных технологий и образования.

Х.Рухани отметил, что в Швейцарию и Австрию вместе с ним летят иранские бизнесмены и представители различных экономических секторов, которые в Берне и Вене проведут встречи с местными бизнесменами и предпринимателями.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

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Тэги: ИРАН, ШВЕЙЦАРИЯ, АВСТРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]