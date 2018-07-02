Президент Ирана отправился в Швейцарию и Австрию для укрепления связей и обсуждения судьбы ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани вылетел из Тегерана в Цюрих в рамках визита в Швейцарию и Австрию по приглашению президентов этих стран - Алена Берсе и Александра Ван дер Беллена, сообщает в понедельник сайт президента Ирана.
"Визит в две европейские дружественные страны, Австрию и Швейцарию, проходит по официальному приглашению президентов этих двух стран в ответ на визит в Тегеран", - сказал Х.Рухани, вылетая из аэропорта Мехрабад.
Х.Рухани отметил, что этот визит дает возможность обсудить "будущее СВПД и соглашений с ЕС, особенно на фоне того, что Австрия со вчерашнего дня стала председательствовать в Европейском союзе".
Президент Ирана отметил важность взаимодействия со странами Европы после решения США о выходе из СВПД.
"Сейчас, когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вопреки международным законам и многосторонним обязательствам, коммуникация и переговоры с Европой имеют особую роль, так как все пять стран, включая Россию и Китай, и три европейские страны, и страны-члены Европейского союза пытаются оставаться в сделке без США", - сказал Х.Рухани.
Кроме того, Х.Рухани намерен обсудить в Австрии и Швейцарии проблемы Йемена и Сирии, а также подписать ряд документов в сферах промышленности, торговли, медицины, современных технологий и образования.
Х.Рухани отметил, что в Швейцарию и Австрию вместе с ним летят иранские бизнесмены и представители различных экономических секторов, которые в Берне и Вене проведут встречи с местными бизнесменами и предпринимателями.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
СМИ сообщили о непрямых контактах Израиля и ХАМАС по разрешению гуманитарного кризиса в Газе
Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля накоплено около $54,5 млн
Азербайджанским экспортерам в I полугодии возвращено из госбюджета около 2,2 млн. манатов - Azpromo
Рынки акций Азии резко упали в понедельник, в Китае продолжается "медвежий" тренд
ЦБ РФ в IV квартале 2017г почти утроил инвестиции в юанях, довел их долю в резервных активах до 2,8%
Суды после проверок пожарной безопасности приостановили работу уже 435 зданий с массовым пребыванием людей в регионах РФ
Двое мексиканцев были задержаны в Москве за незаконную продажу билетов на матч ЧМ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Команда «Гёйчай» стала победителем интеллектуальных игр «Брейн-ринг», проводимых при поддержке Nar
AccessBank объявляет тендер на приобретение лицензий на программное обеспечение
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений