Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9798 RUR   0.027 GBR   2.239 TRY   0.367

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 24° 39° 5 Июл 24° 38° 6 Июл 23° 37°

СНГ 02.07.2018 16:43

Конфедерация труда России сообщила о митингах протеста против изменений пенсионного законодательства 1 июля в 45 городах

Митинги и пикеты против изменений в пенсионное законодательство состоялись в четырех десятках городов РФ в минувшее воскресенье, самый массовый - в Омске, сообщила Конфедерация труда России (КТР).

"Вчера митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в 45 городах России. Акции проводились в крупных городах, исключая те, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник пресс-службе конфедерации, второго по численности профобъединения страны, насчитывающего порядка 2 млн участников.

"Самыми массовыми акциями 1 июля стали митинги в Омске (приняло участие около 4,5 тыс. человек), Челябинске (более 2 тыс. человек), Вологде и Перми (в каждом - больше 1 тыс. человек)", - сказали в КТР.

В профсоюзе добавили, что в ближайшие дни запланированы акции в 55 городах, 20 из них уже согласованы органами власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕНСИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, МИТИНГИ


Похожие новости


Пенсии россиян вырастут за счет повышения пенсионного возраста, это не потребует бюджетных вложений - глава ПФР Москва и Баку обсуждают договор о пенсионном обеспечении Путин подписал указ о размере доплат к пенсиям для нацгвардейцев Баку и Москва подпишут соглашения по регулированию вопросов пенсионного обеспечения и в сфере трудовой миграции – глава Минтруда Азербайджана Зюганов предлагает властям искать деньги не у пенсионеров, а в «карманах олигархии» Минфин предлагает создать на 2015 г. антикризисный резерв более 100 млрд руб. - Силуанов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]