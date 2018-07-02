Конфедерация труда России сообщила о митингах протеста против изменений пенсионного законодательства 1 июля в 45 городах

Митинги и пикеты против изменений в пенсионное законодательство состоялись в четырех десятках городов РФ в минувшее воскресенье, самый массовый - в Омске, сообщила Конфедерация труда России (КТР).
"Вчера митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в 45 городах России. Акции проводились в крупных городах, исключая те, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник пресс-службе конфедерации, второго по численности профобъединения страны, насчитывающего порядка 2 млн участников.
"Самыми массовыми акциями 1 июля стали митинги в Омске (приняло участие около 4,5 тыс. человек), Челябинске (более 2 тыс. человек), Вологде и Перми (в каждом - больше 1 тыс. человек)", - сказали в КТР.
В профсоюзе добавили, что в ближайшие дни запланированы акции в 55 городах, 20 из них уже согласованы органами власти.
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