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Бизнес и законодательство 02.07.2018 15:45

Азербайджанским экспортерам в I полугодии возвращено из госбюджета около 2,2 млн. манатов - Azpromo

Экспортерам ненефтяной продукции в Азербайджане в рамках механизма поощрения экспорта в I-ом полугодии 2018 года выплачено из госбюджета 2 млн 185 тыс. манатов, сообщил и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

"В I-ом полугодии 2018 года в рамках механизма поощрения экспорта из Азербайджана экспортировано ненефтяной продукции на сумму $29 млн 495 тыс. В результате экспортерам возвращено средств на сумму 2 млн 185 тыс. манатов", - сказал Ю.Абдуллаев журналистам в понедельник.

По его словам, в 2017 году экспортерам было возвращено средств на сумму 2 млн 869 тыс. манатов, объемы экспорта составили $30 млн.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.

К товарам применяются следующие коэффициенты: мед - 1,5, сухофрукты - 1,5, хурма - 1, гранат - 1, мучные кондитерские изделия - 1,5, консервированные овощи и фрукты - от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре - 2, фруктовые и овощные соки - 2, соусы и пряности - 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки - 1,5, вина и другие алкогольные напитки - 2, Нафталановая мазь - 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи - 2, одежда и другие изделия из хлопка - 2, шелк - 1,5, ковры – 2, яйца (птицеводство)- 1,5, очищенные лестные орехи - 1, оливковое масло и его фракции - 1,5, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин - 2.

В госбюджете Азербайджана на 2018 год предусмотрены средства в размере 10 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, ПООЩРЕНИЕ


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