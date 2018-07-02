Собянин первым сдал в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, идущий самовыдвиженцем на предстоящих 9 сентября выборах столичного градоначальника, в понедельник представил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей, а также другие необходимые документы для регистрации кандидатом на эту должность.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", С.Собянин из здания столичной мэрии пришёл пешком в Мосгоризбирком на Моховой улице вместе с волонтёрами своего избирательного штаба.

Он представил членам избирательной комиссии максимально возможное количество подписей муниципальных депутатов - 115 (минимум 110), а также 39 тыс. 689 подписей избирателей при необходимом минимуме в 36 тыс. 081.

Кроме того, С.Собянин представил членам горизбиркома первый финансовый отчет кандидата, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами, а также ряд других документов.

Также им был представлен список кандидатов на выдвижение в члены Совета Федерации, в который вошли экс-помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, действующий сенатор Владимир Долгих и член центрального штаба ОНФ Михаил Киселёв.

Теперь в течение 10 дней Мосгоризбирком проверит подлинность 20% представленных подписей избирателей, а также всех подписей муниципальных депутатов и правильность других документов и примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.

После подачи документов С.Собянин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба, собравших не только подписи, но и наказы избирателей, которые лягут в основу предвыборной программы. "Теперь нам предстоит ещё больше работы", - сказал он.

С.Собянин стал первым кандидатом на пост мэра, подавшим документы на регистрацию.

Мосгоризбирком завершит приём документов от кандидатов на регистрацию 3 июля в 18:00.