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Происшествия 02.07.2018 17:14

Биткойн использовался в незаконном обороте наркотиков в 23 субъектах РФ в 2017г - Росфинмониторинг

Криптовалюта биткойн в 2017 году использовалась в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков в 23 субъектах Российской Федерации, сообщил Росфинмониторинг.

Эти данные представлены в отчете о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов.

"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в документе.

В отчете также отмечается, что фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории РФ зафиксировано не было.

"Вместе с тем, криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий", - сообщил Росфинмониторинг.

В настоящее время оборот криптовалют и проведение ICO в России не регулируется специальным законом. Однако Госдума 2 мая приняла в первом чтении законопроект "О цифровых финансовых активах". Он регулирует отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также права и исполнение обязанностей по смарт-контрактам.

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Тэги: РОССИЯ, КРИПТОВАЛЮТЫ, РОСФИНМОНИТОРИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]