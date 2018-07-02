Мужчина, захвативший заложницу в московском магазине, арестован - решение суда

Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца ранее судимого 38-летнего жителя Калуги Александра Хоторянина, захватившего заложницу в одном из московских магазинов, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Хоторянина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 1 сентября 2018 года", - огласил судья своё решение в понедельник.

Обвиняемый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следственных органов и просили избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

После заседания А.Хоторянин заявил, что не будет обжаловать решение о своем аресте.

Накануне в МВД объявили о задержании мужчины, захватившего заложницу в московском магазине. "Совместными действиями полиции и Росгвардии мужчина задержан", - сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, освобожденная заложница получила незначительные травмы "в результате противоправных действий задержанного".