Российский эксперт опасается снижения ядерного порога с появлением у США новой модификации атомной бомбы B61

Ядерная бомба B61-12, серию испытаний которой провели США, не представляет прямой опасности для России, считает военный эксперт, академик Алексей Арбатов.

"Эта бомба не представляет угрозу России, но она осложняет наши стратегические отношения", - сказал "Интерфаксу" в понедельник А.Арбатов, который возглавляет центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

По его словам, B61-12 вписывается в американскую концепцию, допускающую ограниченные ядерные боевые действия, которые "якобы не повлекут общей эскалации и общей гибели".

"Это понижает ядерный порог. И в определенной кризисной ситуации может сделать применение ядерного оружия более вероятным", - сказал А.Арбатов.

По его словам, бомба, испытанная в США, является не просто очередной модификацией B61.

"Это определенный качественный скачок. Если раньше у США были бомбы свободного падения, то эта бомба корректируемая. У нее намного больше точность. У этой бомбы вариативная мощность", - сказал эксперт.

Бывший начальник главного штаба РВСН РФ генерал-полковник Виктор Есин сообщил в понедельник газете "Московский комсомолец", что теперь макет бомбы B61-12 испытан американскими военными со стратегического бомбардировщика, до этого испытания проводились тактической авиацией.

"Это означает, что эта бомба будет универсальной, и может использоваться не только тактическими самолетами, но и стратегическими. Это первая ядерная высокоточная бомба", - сказал В.Есин.

По его словам, похожего оружия у России нет. "Мы ориентируемся только на один вид высокоточного вооружения - высокоточные крылатые ракеты, которые вполне успешно могут решать аналогичные задачи", - сказал генерал.

Ранее министерство энергетики США сообщило, что в Соединенных Штатах прошла серия испытаний управляемой ядерной бомбы B61-12.

В ходе испытаний бомба без ядерного заряда сбрасывалась с бомбардировщика B-2 Spirit для того, чтобы проверить способность самолета доставить снаряд и протестировать неядерные функции оружия. Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.

B61-12 - двенадцатая модификация принятой на вооружение еще в 1968 году бомбы B61. Ее использование (разместить B61-12 на базах НАТО планируется в 2020 году), как ожидается, значительно продлит срок жизни программы.

Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при Минэнерго Соединенных Штатов.