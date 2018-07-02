Рубль дешевеет к доллару и евро, отыгрывая понижательную коррекцию в ценах на нефть

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая снижение цен на нефть после их существенного подъема в предыдущие дни.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 38,29 копейки, до 63,1394 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,69 копейки, до 73,469 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро, отыгрывая понижательную коррекцию в ценах на нефть после их существенного роста по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 8%). Завершение основных налоговых выплат июня привело к снижению потребности в рублевой ликвидности со стороны компаний-экспортеров, что, равно как и ежедневные покупки валюты со стороны Минфина (19,1 млрд руб. в день) в рамках бюджетного правила, также оказывает давление на котировки рубля на торгах в понедельник.

Нефть резко дешевеет после значительного роста по итогам прошлой недели, в результате которого подъем цены с начала года составил около 20%. Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана.

Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,86% - до $78,53 за баррель. WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к этому времени на 0,34% - до $73,9 за баррель. В пятницу нефть Brent подорожала на 2%, WTI - на 1%.

Президент США в субботу сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей". Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка". Между тем Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашения.

Также Д.Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

"Рубль продолжает испытывать на себе умеренное давление со стороны негативного внешнего фона. Спрос на активы развивающихся рынков остается подавленным на фоне сохраняющихся политических рисков в Европе и торгового противостояния между США и ее основными торговыми партнерами. Основную поддержку российская валюта получает от высоких нефтяных цен, которые частично компенсируют внешний негатив. По итогам июня индекс валют emerging markets снизился на 2,5% (рубль подешевел к доллару США на 1,5%), котировки Brent за этот период выросли на 5,2%. Краткосрочно риски остаются смещенным в сторону сдержанного ослабления рубля, учитывая риски, обозначенные выше", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Для России пока текущая ситуация остается выгодной, поскольку российский бюджет получил более 4 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+ и сотрудничеству России и Саудовской Аравии. К тому же в пользу рубля играют высокие цены на нефть, несмотря на все очередные попытки президента США понизить высокие цены, поскольку они приводят к удорожанию конечного продукта внутри США. Посмотрим, к чему приведет встреча президентов США и РФ 16 июля в Хельсинки, поскольку от её итогов может зависеть очень многое. Этому должен поспособствовать приток иностранной ликвидности в российский рынок, дабы он пошел вверх в ожидании достижения каких-либо первых договоренностей между двумя странами еще с начала кризиса 2014 года", - отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,33% годовых.

Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,42% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 7,39% годовых.