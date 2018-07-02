Газпром и PGNiG трактуют частичное решение Стокгольмского арбитража каждый в свою пользу

Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес частичное решение по иску польской PGNiG о пересмотре цены поставок газа по контракту от 1996 года.

Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал-Европа. В связи с этим PGNiG ожидает снижения цены контракта до уровня рыночных цен на более позднем этапе арбитражного производства.

ООО "Газпром экспорт" подтвердило, что 29 июня получило промежуточное решение арбитражного трибунала в отношении контракта на поставку газа компании PGNiG.

"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства. Право любой из сторон потребовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке изначально предусмотрено контрактом. Трибунал подтвердил наличие у PGNiG такого права, однако не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах", - заявляет российская сторона.

"Трибунал примет окончательное решение с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами", - информирует "Газпром экспорт".

Этот контракт был подписан в 1996 году, он предусматривал поставку около 10 млрд куб.м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

В 2014 году PGNiG потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув консенсуса в процессе переговоров, в мае 2015 года она передала спор для решения в Стокгольмский арбитраж.