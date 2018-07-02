Почти два миллиона россиян посетили Анталью с начала года

Анталью с начала года посетили 1,9 млн россиян, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание Hurriyet.
"Турпоток из России достиг рекордных показателей. Он составляет 40,1% от общего числа путешественников с начала 2018 года. На курорт прибыли 1,9 млн россиян, что на 38,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июне в Анталью приехали почти 827 тыс. российских туристов (+28,5% по сравнению с июнем 2017)", - пишет газета со ссылкой на управление культуры и туризма Антальи.
По данным издания, всего с января по июнь приехали 4,9 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.
"При этом число путешественников в Анталье в июне этого года составило 2,1 млн человек, что на 33,5% больше, чем в июне 2017 года. Это самый высокий показатель за июнь с 2014 года", - пишет газета.
Почти на 42% вырос турпоток из Германии, он составил 847,7 тыс. туристов. В июне в Анталью приехали 254,4 тыс. путешественников (+23,7%).
Кроме того, вырос турпоток из Польши (+169%), Нидерландов (+76,9%), Швеции (+74,6%), Украины (+71,1%), Финляндии (+53,7%), Дании (+32,9%), Белоруссии (+14,5%), Казахстана (+6,2%) и Израиля (+2,3%).
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