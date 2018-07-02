Россельхознадзор не пустил в РФ 15 т турецкой клубники с вредителями

Инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз в Россию из Турции 15 тонн клубники, зараженной опасными карантинными вредителями, говорится в сообщении управления ведомства по Краснодарскому краю и республике Адыгея.
Партия груза была задержана на прошлой неделе в порту Новороссийска. При досмотре был выявлен карантинный для РФ объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинных вредителей подтверждено ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория".
Ввоз груза на территорию РФ запрещен.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но может поражать и овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях.
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