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АПК 02.07.2018 18:16

Россельхознадзор не пустил в РФ 15 т турецкой клубники с вредителями

Инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз в Россию из Турции 15 тонн клубники, зараженной опасными карантинными вредителями, говорится в сообщении управления ведомства по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Партия груза была задержана на прошлой неделе в порту Новороссийска. При досмотре был выявлен карантинный для РФ объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинных вредителей подтверждено ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория".

Ввоз груза на территорию РФ запрещен.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но может поражать и овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях.

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Тэги: РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, КЛУБНИКА, ФИТОКОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]