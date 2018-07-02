Бельгия объявила о предотвращении теракта на конференции иранской оппозиции во Франции, задержаны исполнители и дипломат

Правоохранительные органы Бельгии задержали двух бельгийских подданных, которых заподозрили в подготовке террористической атаки во Франции, они находятся под стражей и им предъявлены обвинения, в рамках этого дела в Германии был задержан иранский дипломат, работающий в посольстве в Вене, сообщают в понедельник западные СМИ.
По данным телеканала RTBF, задержанные - супружеская пара иранского происхождения. Их взяли под стражу в городе Волюве-Сен-Пьер.
"В рамках этого расследования, Амир С., родившийся 26 апреля 1980 года, и его супруга Нашиме Н., родившаяся 20 сентября 1984 года, бельгийские подданные иранского происхождения, были помещены сегодня под арест судебным следователем Антверпена, специализирующимся на терроризме", - говорится в сообщении федеральной прокуратуры Бельгии, распространенном в понедельник.
"Им предъявили обвинения в покушении на убийство террористического характера, и в подготовке преступления террористического характера", - отмечает прокуратура.
В автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе детонатор и взрывчатое вещество.
Пара планировала провести нападение на конференцию иранской оппозиции, которая прошла недалеко от Парижа 30 июня. В прокуратуре сообщили, что на конференции присутствовали порядка 25 тыс. человек.
По данным СМИ, 30 июня во французской коммуне Вильпент прошла конференция с участием Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующийся во Франции политической организацией. Ее основала Организация моджахедов иранского народа, ведущая борьбу против Исламской республики Иран.
Во Франции задержали предполагаемого сообщника пары. Также в Германии был задержан иранский дипломат, работающий в посольстве в Вене.
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