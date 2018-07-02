Минналогов Азербайджана планирует улучшить систему учета и регистрации налогоплательщиков

Структурные изменения, проведенные в министерстве налогов Азербайджана, приведут к применению прогрессивных инноваций в системе учета и регистрации, сообщила глава Департамента документооборота и рассмотрения обращений граждан ведомства Нигяр Алимова.

По ее словам, государственная регистрация субъектов предпринимательства возложена на новый Департамент государственной регистрации и контроля учета. Департамент должен привести в соответствие с современными требованиями работу по регистрации юридических лиц и частных предпринимателей. Кроме того, Департамент будет проводить анализ информационной базы учета и регистрации.

Н.Алимова отметила, что в настоящее время существует система «единого окна» при регистрации субъектов предпринимательства в налоговых органах. «В этой сфере существует высокая прозрачность. Вместе с тем министерство планирует внедрять прогрессивные новшества в системе регистрации и учета», - сказала она.

По словам Н.Алимовой, все начинается с правильной учетной информации налогоплательщиков. «Министерство налогов выполняет важную роль в предоставлении точной информации как внутри налоговой структуры так в информировании других государственных структур», - добавила глава депарамента.

Б.Рустамбеков