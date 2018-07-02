В Москве задержали колумбийца за кражу мобильного телефона

Колумбиец пытался украсть телефон у гражданина Китая в московском метро в минувшее воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вечером в воскресенье на платформе станции "Спортивная" был задержан гражданин Колумбии, который вытащил телефон из заднего кармана брюк гражданина Китая, пользуясь общим столпотворением",- сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, задержанный гражданин Колумбии отказался предоставить информацию о себе без представителей консульства страны.

Источник не уточнил, были ли иностранцы футбольными болельщиками, прибывшими на Чемпионат мира по футболу FIFA.