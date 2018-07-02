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Происшествия 02.07.2018 18:29

В Москве задержали колумбийца за кражу мобильного телефона

Колумбиец пытался украсть телефон у гражданина Китая в московском метро в минувшее воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вечером в воскресенье на платформе станции "Спортивная" был задержан гражданин Колумбии, который вытащил телефон из заднего кармана брюк гражданина Китая, пользуясь общим столпотворением",- сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, задержанный гражданин Колумбии отказался предоставить информацию о себе без представителей консульства страны.

Источник не уточнил, были ли иностранцы футбольными болельщиками, прибывшими на Чемпионат мира по футболу FIFA.

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Тэги: МОСКВА, КОЛУМБИЕЦ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]