ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству Азербайджанские автодороги (ГААД) 7,1 млн манатов на реконструкцию участка 6-18 км автодороги Баку-Губа-граница с РФ.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.
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