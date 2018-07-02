ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству Азербайджанские автодороги (ГААД) 7,1 млн манатов на реконструкцию участка 6-18 км автодороги Баку-Губа-граница с РФ.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.