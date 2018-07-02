Лавров встретится с делегацией конгрессменов США - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве примет делегацию американских конгрессменов, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД России.

"У министра на вторник запланирована встреча с американскими конгрессменами", - сказал собеседник агентства.

Делегация во главе с сенатором от штата Алабама, председателем комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби прибыла в Россию в минувшую субботу, а в понедельник встретилась с руководством Санкт-Петербурга. На вторник запланированы ее встречи в Госдуме и Совете Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник заявил, что в графике Владимира Путина планов встречи с американскими конгрессменами пока нет.