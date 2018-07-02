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ТЭК 02.07.2018 19:16

Eni отрицает информацию о скорых открытиях залежей углеводородного сырья в Египте

Итальянский нефтегазовый концерн Eni опроверг информацию о готовящихся новых крупных открытиях углеводородного сырья в Египте, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление руководства компании.

Как отметил главный управляющий концерна Клаудио Дескальци, "в Египте есть новые (геологические - CNBC) структуры, есть перспективные возможности, однако мы пока не обнаружили что-либо существенное".

Так он прокомментировал информацию распространенную рядом СМИ со ссылкой на бывшего министра нефти Египта, который заявил, что Eni стоит накануне открытия нового крупного газового месторождения.

На прошлой неделе итальянский концерн объявил о начале бурения первой разведочной скважины на месторождении Нур на севере Синайского полуострова в течение ближайших двух месяцев.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ENI, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]