Внешний долг Казахстана за I квартал сократился на 0,5%

Внешний долг Казахстана за первый квартал 2018 года незначительно сократился на фоне погашения займов от китайских кредиторов.

"По состоянию на 1 апреля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $166,6 млрд", - говорится в сообщении пресс-службы Национального банка страны.

Относительно начала 2018 года внешний долг страны сократился на $800 млн, или на 0,5%.

"Уменьшение было связано в основном с погашением внешних займов, привлеченных от государственных и финансовых организаций Китая, а также со снижением рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов и, как следствие, падением спроса на них. Исключение составили краткосрочные ноты Национального банка Казахстана, объем которых на руках у нерезидентов составил $1,4 млрд, увеличившись за период более чем в 3 раза", - отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, в структуре внешнего долга по-прежнему 63% занимает межфирменная задолженность, 8% - государственный внешний долг (долг правительства и Нацбанка Казахстана), 4% - внешние обязательства сектора "Банки" (коммерческие банки и Банк развития Казахстана), 26% - внешний долг "Других секторов" перед несвязанными кредиторами.

"В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в капитале которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50%), который на 1 апреля 2018 года составил $27,1 млрд. Уменьшение за первый квартал 2018 года на $300 млн произошло за счет того, что продолжение освоения внешних займов от зарубежных дочерних организаций было нивелировано досрочным погашением кредитов перед китайскими банками, а также снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов", - отмечается в сообщении.

Чистый внешний долг Казахстана составил $46 млрд, увеличившись за первый квартал 2018 года на $300 млн. "При этом государственный сектор и "Банки" выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а "Другие сектора" являются чистыми заемщиками", - говорится в сообщении.