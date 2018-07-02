Меркель проводит экстренную встречу с главой МВД ФРГ, с которым у нее разногласия по миграционной политике

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в настоящее время проводят экстренную встречу в бундестаге, сообщило в понедельник немецкое информагентство DPA.
Накануне Х.Зеехофер грозился уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером по вопросам миграционной политики. На заседание общей фракции ХДС/ХСС, которое прошло ранее и длилось полчаса, Х.Зеехофер не пришел.
По информации агентства, во встрече принимает участие председатель бундестага Вольфганг Шойбле, которого СМИ неоднократно называли возможным посредником на переговорах.
В ночь на понедельник глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Х.Зеехофер заявил о планах подать в отставку из-за несогласия с А.Меркель по вопросам миграционной политики. Он сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является А.Меркель.
29 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе А.Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.
Изначально Х.Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и обещал, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. А.Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью предотвратить такой ход событий.
По ее словам, результата переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Х.Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля - такое мнение А.Меркель высказала накануне в интервью телеканалу ZDF.
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