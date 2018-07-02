ЕС остается привержен ядерному соглашению с Ираном - официальный представитель

Евросоюз не менял своего отношения к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В контексте интересов безопасности ЕС и международного сообщества в целом Европейский союз на самом высоком политическом уровне заявил о том, насколько он привержен этому соглашению, при условии, конечно, что Иран продолжит соблюдать и реализовывать свои обязательства", - сказала пресс-секретарь в ответ на вопрос об отношении Брюсселя к ядерной сделке с Тегераном.

Она отметила, что ЕС совместно со своими международными партнерами мобилизовал значительные ресурсы, чтобы сохранить это соглашение и его выгоды. Евросоюз, по ее словам, намерен продолжать следовать по этому направлению.