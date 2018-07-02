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Регион 02.07.2018 20:09

ЕС остается привержен ядерному соглашению с Ираном - официальный представитель

Евросоюз не менял своего отношения к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В контексте интересов безопасности ЕС и международного сообщества в целом Европейский союз на самом высоком политическом уровне заявил о том, насколько он привержен этому соглашению, при условии, конечно, что Иран продолжит соблюдать и реализовывать свои обязательства", - сказала пресс-секретарь в ответ на вопрос об отношении Брюсселя к ядерной сделке с Тегераном.

Она отметила, что ЕС совместно со своими международными партнерами мобилизовал значительные ресурсы, чтобы сохранить это соглашение и его выгоды. Евросоюз, по ее словам, намерен продолжать следовать по этому направлению.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]