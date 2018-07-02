Цены на нефть усилили снижение к вечеру, Brent опустилась до менее чем $78 за баррель

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в понедельник в связи с опасениями увеличения добычи и экспорта топлива в ряде стран, включая Саудовскую Аравию.
Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 упала на $1,29 (1,63%) - до $77,94 за баррель.
WTI с поставкой в августе на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,33 (0,45%) - до $73,82 за баррель.
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в июне 2018 года составила 45,28 млн тонн, что на 1,1% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". При этом производство нефти было на 4,7% ниже уровня октября 2016 года, который был взят в качестве отправной точки для ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.
Экспорт нефти из РФ снизился в июне до минимума за шесть месяцев.
Согласно расчетам агентства Bloomberg, основанным на данных о движении танкеров, Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в июне до максимума за 15 месяцев - 7,47 млн б/с по сравнению с 7,15 млн б/с в мае. В том числе Саудовская Аравия нарастила поставки в Индию и ЮАР, что помогло компенсировать снижение отгрузок для китайских и японских клиентов.
Президент США Дональд Трамп в субботу написал в соцсети Twitter, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей".
Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в сутки, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".
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