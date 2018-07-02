Танковые подразделения готовятся к очередному этапу военных учений в Азербайджане

Танковые подразделения, привлеченные к учениям в Азербайджане, выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.

"Широкомасштабные учения, проводимые с привлечением различных видов войск, продолжаются. Согласно замыслу учений танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после выхода в установленные пункты выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений", - отмечается в сообщении Минобороны.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Азербайджана 2-6 июля проводят учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. К учениям привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений выполняются "задачи по ведению различных видов войсковых операций". В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.