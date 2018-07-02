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Оборона 02.07.2018 19:16

Танковые подразделения готовятся к очередному этапу военных учений в Азербайджане

Танковые подразделения, привлеченные к учениям в Азербайджане, выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.

"Широкомасштабные учения, проводимые с привлечением различных видов войск, продолжаются. Согласно замыслу учений танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после выхода в установленные пункты выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений", - отмечается в сообщении Минобороны.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Азербайджана 2-6 июля проводят учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. К учениям привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений выполняются "задачи по ведению различных видов войсковых операций". В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.

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Тэги: ТАНКИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]