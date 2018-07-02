Танковые подразделения готовятся к очередному этапу военных учений в Азербайджане

Танковые подразделения, привлеченные к учениям в Азербайджане, выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.
"Широкомасштабные учения, проводимые с привлечением различных видов войск, продолжаются. Согласно замыслу учений танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после выхода в установленные пункты выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений", - отмечается в сообщении Минобороны.
Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Азербайджана 2-6 июля проводят учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. К учениям привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений выполняются "задачи по ведению различных видов войсковых операций". В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.
Внешний долг Казахстана за I квартал сократился на 0,5%
Eni отрицает информацию о скорых открытиях залежей углеводородного сырья в Египте
Цены на нефть усилили снижение к вечеру, Brent опустилась до менее чем $78 за баррель
В Москве задержали колумбийца за кражу мобильного телефона
Почти два миллиона россиян посетили Анталью с начала года
Мужчина, захвативший заложницу в московском магазине, арестован - решение суда
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
США могут депортировать 2,5 тыс. иранцев, получивших гражданство в период действия ядерной сделки с Тегераном - СМИ
Падение фондового рынка США не повлияет на подход Трампа к торговой политике - Росс
Начало серийного производства модернизированной версии вертолёта Ми-26 запланировано на 2019 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова»
Команда «Гёйчай» стала победителем интеллектуальных игр «Брейн-ринг», проводимых при поддержке Nar
AccessBank объявляет тендер на приобретение лицензий на программное обеспечение
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений