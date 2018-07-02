Власти Мальты рассчитывают получить компенсацию с активистов, спасших на судне более двух сотен беженцев

Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с владельцев немецкого судна Lifeline, на борту которого на Мальту прибыли 234 мигранта, спасенных у берегов Ливии, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".
Согласно заявлению обвинителей, 57-летний капитан Клаус-Петер Рейш, возглавляющий группу немецких активистов, управлял судном в территориальных водах Мальты, не имея надлежащей лицензии. Также его обвиняют в незаконном пересечении морской границы Мальты.
Суд изъял у капитана Lifeline паспорт и обязал еженедельно отмечаться в отделении полиции. Также суд установил для него сумму залога в 10 тыс. евро.
На прошлой неделе судно немецких активистов Lifeline спасло 234 мигранта у берегов Ливии. После долгих споров о том, какая из европейских стран сможет принять мигрантов, Мальта согласилась открыть порт для судна при условии, что некоторые из спасенных мигрантов будут направлены в другие европейские страны.
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