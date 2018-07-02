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Дальнее зарубежье 02.07.2018 20:22

Власти Мальты рассчитывают получить компенсацию с активистов, спасших на судне более двух сотен беженцев

Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с владельцев немецкого судна Lifeline, на борту которого на Мальту прибыли 234 мигранта, спасенных у берегов Ливии, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Согласно заявлению обвинителей, 57-летний капитан Клаус-Петер Рейш, возглавляющий группу немецких активистов, управлял судном в территориальных водах Мальты, не имея надлежащей лицензии. Также его обвиняют в незаконном пересечении морской границы Мальты.

Суд изъял у капитана Lifeline паспорт и обязал еженедельно отмечаться в отделении полиции. Также суд установил для него сумму залога в 10 тыс. евро.

На прошлой неделе судно немецких активистов Lifeline спасло 234 мигранта у берегов Ливии. После долгих споров о том, какая из европейских стран сможет принять мигрантов, Мальта согласилась открыть порт для судна при условии, что некоторые из спасенных мигрантов будут направлены в другие европейские страны.

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Тэги: МАЛЬТА, ЕС, МИГРАНТЫ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]