США восстановят санкции против Ирана в два этапа - 4 августа и 6 ноября - Госдеп

США вновь введут в действие санкции против Ирана в два этапа - 4 августа и 6 ноября, заявил в понедельник директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.
"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал Б.Хук.
По его словам, санкции коснуться автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.
"Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана", - сказал представитель Госдепартамента.
Б.Хук подчеркнул, что цель Вашингтона - свести на нет продажу Тегераном нефти.
Вместе с тем, по его словам, США не стремятся к "смене режима" в Иране, а стремятся изменить действия иранского руководства так, чтобы они "соответствовали тому, чего действительно хочет иранский народ".
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