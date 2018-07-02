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Регион 02.07.2018 19:32

США восстановят санкции против Ирана в два этапа - 4 августа и 6 ноября - Госдеп

США вновь введут в действие санкции против Ирана в два этапа - 4 августа и 6 ноября, заявил в понедельник директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук.

"Ключевая часть нашей стратегии (в отношении Ирана - ИФ) - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа", - сказал Б.Хук.

По его словам, санкции коснуться автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

"Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана", - сказал представитель Госдепартамента.

Б.Хук подчеркнул, что цель Вашингтона - свести на нет продажу Тегераном нефти.

Вместе с тем, по его словам, США не стремятся к "смене режима" в Иране, а стремятся изменить действия иранского руководства так, чтобы они "соответствовали тому, чего действительно хочет иранский народ".

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]