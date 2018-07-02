50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций, заявляют в госдепартаменте США

Десятки международных компаний объявили о намерении свернуть деятельность в Иране в связи с решением США восстановить санкции в отношении Тегерана, сообщил в понедельник на брифинге директор отдела политического планирования госдепартамента США Брайан Хук.

"Более 50 иностранных компаний объявили о желании уйти с иранского рынка, в частности, из энергетического и финансового секторов", - сказал Б.Хук.

"Мы будем оказывать серьезное давление на Иран до тех пор, пока он не изменит поведение в регионе", - добавил представитель госдепартамента.