50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций, заявляют в госдепартаменте США

Десятки международных компаний объявили о намерении свернуть деятельность в Иране в связи с решением США восстановить санкции в отношении Тегерана, сообщил в понедельник на брифинге директор отдела политического планирования госдепартамента США Брайан Хук.
"Более 50 иностранных компаний объявили о желании уйти с иранского рынка, в частности, из энергетического и финансового секторов", - сказал Б.Хук.
"Мы будем оказывать серьезное давление на Иран до тех пор, пока он не изменит поведение в регионе", - добавил представитель госдепартамента.
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