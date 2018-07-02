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Регион 02.07.2018 19:44

50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций, заявляют в госдепартаменте США

Десятки международных компаний объявили о намерении свернуть деятельность в Иране в связи с решением США восстановить санкции в отношении Тегерана, сообщил в понедельник на брифинге директор отдела политического планирования госдепартамента США Брайан Хук.

"Более 50 иностранных компаний объявили о желании уйти с иранского рынка, в частности, из энергетического и финансового секторов", - сказал Б.Хук.

"Мы будем оказывать серьезное давление на Иран до тех пор, пока он не изменит поведение в регионе", - добавил представитель госдепартамента.

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Тэги: США, САНКЦИИ, ИРАН, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]