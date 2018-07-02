Представитель госдепа США намерен в конце недели обсудить с коллегами из ФРГ, Франции и Британии политику в отношении Ирана

Директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук в понедельник заявил, что в конце этой недели он направится в Европу для участия в консультациях с коллегами из стран ЕС, посвященных политике в отношении Ирана.
"Последнее, что я хочу сказать: я в конце недели отправлюсь в Европу для встречи с руководителями ведомств по политическому планированию из Германии, Франции и Великобритании. И это станет продолжением тесных обсуждений (. . .) о политике в отношении Ирана", - сказал он на брифинге в госдепартаменте в понедельник.
Он отметил, что делегации госдепа и минфина США уже посетили более 10 стран Европы и Восточной Азии с целью убедить партнеров оказать давление на Иран.
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