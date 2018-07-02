Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9798 RUR   0.027 GBR   2.239 TRY   0.367

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 38° 5 Июл 23° 37° 6 Июл 22° 31°

Дальнее зарубежье 02.07.2018 20:35

Представитель госдепа США намерен в конце недели обсудить с коллегами из ФРГ, Франции и Британии политику в отношении Ирана

Директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук в понедельник заявил, что в конце этой недели он направится в Европу для участия в консультациях с коллегами из стран ЕС, посвященных политике в отношении Ирана.

"Последнее, что я хочу сказать: я в конце недели отправлюсь в Европу для встречи с руководителями ведомств по политическому планированию из Германии, Франции и Великобритании. И это станет продолжением тесных обсуждений (. . .) о политике в отношении Ирана", - сказал он на брифинге в госдепартаменте в понедельник.

Он отметил, что делегации госдепа и минфина США уже посетили более 10 стран Европы и Восточной Азии с целью убедить партнеров оказать давление на Иран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЕС, ГОСДЕП


Похожие новости


ЕС остается привержен ядерному соглашению с Ираном - официальный представитель Конференция по сотрудничеству между ЕС и Ираном пройдет в Брюсселе 21-22 июня Евросоюз и Тегеран подтвердили приверженность сделке по атому Туск назвал непредсказуемость Трампа геополитической проблемой для ЕС Позиция стран ЕС по иранской сделке обнадеживает - МИД РФ Прекращение действия ядерного соглашения с Ираном будет серьезно угрожать миру - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]