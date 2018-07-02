Афганский премьер против создания зон безопасности для талибов

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выступил против создания на территории страны неких зон безопасности для экстремистского движения "Талибан".
"Выделять террористическим группам районы, откуда они смогут осуществлять террористические акции и заниматься контрабандой наркотиков, не может помочь установлению мира и стабильности в стране", - сказал в понедельник на заседании кабинета министров в Кабуле А,Абдулла, которого цитируют афганские СМИ.
С идеей создание неких зон безопасности для талибов выступил бывший афганский полевой командир, занимавший пост премьер-министра в середине 90-х годов прошлого века, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.
В 2003 году он был внесён в "чёрный список" ООН наряду с главарями талибов и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - "ИФ"). В сентябре 2016 года власти Афганистана подписали мирное соглашение с Г.Хекматияром, после чего с него были сняты санкции ООН.
Власти Афганистан рассчитывали, что бывший полевой командир, который весной прошлого года вернулся на родину после 20-летнего изгнания, поможет вовлечь талибов процесс мирного урегулирования в стране.
Г.Хекматияр предложил предоставить талибам зоны безопасности и призвал группировку присоединиться к межафганскому диалогу. Он также предложил открыть представительство талибов в Кабуле и начать с ними переговоры по вопросу о том, где и как такие зоны будут учреждены.
А.Абдулла заявил, что такая инициатива противоречит интересам афганского народа.
Против идеи создания зон выступил и ряд законодателей, которые подчеркнули, что такой шаг может привести к распаду страны.
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