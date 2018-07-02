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Дальнее зарубежье 02.07.2018 21:23

В Таиланде обнаружены живыми 12 футболистов-юниоров и их тренер, которые провели почти десять дней в заблокированной из-за дождей пещере

Спасатели смогли обнаружить школьную футбольную команду, которая пропала в пещере в Таиланде около десяти дней назад, передает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя властей.

По данным телеканала, все 13 человек живы. О других подробностях не сообщается.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПЕЩЕРА, ШКОЛЬНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]