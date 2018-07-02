Лавров и Зариф обсудили пятый каспийский саммит и ряд аспектов сирийского урегулирования - МИД РФ

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону в понедельник предстоящий каспийский саммит и урегулирование в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, Пятого каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.