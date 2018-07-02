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Регион 02.07.2018 20:26

Лавров и Зариф обсудили пятый каспийский саммит и ряд аспектов сирийского урегулирования - МИД РФ

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону в понедельник предстоящий каспийский саммит и урегулирование в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, Пятого каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]