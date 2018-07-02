Начало серийного производства модернизированной версии вертолёта Ми-26 запланировано на 2019 год

Серийное производство модернизированного Ми-26, самого грузоподъемного вертолёта в мире, начнётся в 2019 году, говорится в годовом отчёте предприятия-производителя "Роствертол".

"Начало серийного производства модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолёта Ми-26Т2В запланировано на 2019 год", - говорится в обращении управляющего директора "Роствертола" (холдинг "Вертолёты России", входит в Ростех) Петра Мотренко.

По его словам, сейчас на предприятии ведутся работы по созданию опытного образца модернизированного вертолёта Ми-26Т для российских ВКС - нового вертолёта Ми-26Т2В.

"Это - универсальный вертолёт, самый грузоподъемный в мире и способный работать в любых погодных условиях и любое время суток. Во второй половине 2018 года он пройдёт комплекс лётных испытаний", - отметил П.Мотренко.

Он добавил, что модернизация Ми-26Т в первую очередь касается бортового комплекса: вертолёт сможет совершать полёты в безориентирной местности, днём и ночью, в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Кроме того, на вертолет Ми-26Т2В будут установлены лазерные инерциальные системы.

В апреле в пресс-службе холдинга "Вертолёты России" сообщили, что ПАО "Роствертол" совместно с АО "Московский вертолетный завод им. Миля" завершает производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В. Модернизированный вертолет придет на смену машинам, которые использует Минобороны РФ. Планируется, что к концу первого полугодия 2018 года новый вертолет совершит первый полет.

Вертолет Ми-26Т2В должен обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Модернизированный вертолет Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъёмностью 20 тонн.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны вертолета обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио и оптико-электронным наведением.