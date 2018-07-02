Падение фондового рынка США не повлияет на подход Трампа к торговой политике - Росс

Президент США Дональд Трамп не изменит своего мнения в отношении торговой политики, даже если падение американского фондового рынка продолжится, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC.
"Нет такого разграничительного уровня, падение фондового рынка до которого изменило бы подход Д.Трампа к торговой политике, - сказал У.Росс. - Президент старается преодолеть долгосрочные проблемы, которые должны были быть давно решены".
"Очевидно, что мы будем наблюдать перетягивание каната, пока решаем очень серьезные проблемы. Будут и кратковременные спады", - заявил он.
Американские фондовые индексы открыли торги в понедельник снижением на усилившихся опасениях роста торговых споров. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,6%, а с начала года потерял 1,8%.
"Можно справиться с ежедневными колебаниями рынка", - сказал У.Росс, отметив, что политика властей должна основываться на том, что принципиально важно для экономики.
Белый дом начал наступление по нескольким фронтам, где он видит несправедливую торговлю, что уже вызвало ответные меры со стороны Евросоюза, Китая, Канады, Мексики и других государств.
По словам У.Росса, пока рано говорить о том, приведет ли Д.Трамп в исполнение свою угрозу введения дополнительных пошлин на импорт автомобилей из ЕС.
В прошлом месяце Д.Трамп пригрозил ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт всех автомобилей из ЕС. В свою очередь Еврокомиссия предупредила Минторг США, что штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд, сообщила газета Financial Times.
Отвечая на вопрос о будущем США во Всемирной торговой организации (ВТО), У.Росс отметил, что Вашингтон "не делает секрета из своего мнения о том, что ВТО требуются реформы".
Ранее новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники написал, что президент США неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.
После этого Д.Трамп, однако, заявил, что США пока не намерены выходить из ВТО.
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