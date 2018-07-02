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Дальнее зарубежье 02.07.2018 22:41

США могут депортировать 2,5 тыс. иранцев, получивших гражданство в период действия ядерной сделки с Тегераном - СМИ

Власти США могут выдворить из страны около 2,5 тыс. иранцев, получивших американское гражданство в рамках сделки Тегерана с "шестеркой" по атому, сообщает телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на интервью председателя комитета по атому в парламенте Ирана Моджтабу Зольнура иранской газете "Этемад".

Он рассказал, что администрация экс-президента США Барака Обамы предоставила 2,5 тыс. молодым жителям Ирана, в том числе представителям семей чиновников, американское гражданство в рамках сделки по атому. По его словам, это было сделано как жест доброй воли высокопоставленным чиновникам, связанным с президентом Хасаном Рухани.

"Если сегодня этих иранцев выдворят из страны, станет ясно, кто принимал в этом участие и продавал наши национальные интересы американцам как конфеты", - рассказал М.Зольнур.

Он подчеркнул, что от 30 до 60 человек из этого списка учатся в США, в то время как остальные работают "против национальных интересов" Ирана.

Чиновник не назвал конкретных имен, однако упомянул, что на данный момент в США проживают некоторые дети высокопоставленных иранских чиновников.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, назвав соглашение "худшей сделкой в истории США". После окончательного выхода из сделки США аннулируют все достигнутые с Тегераном договоренности и восстановят санкции.

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Тэги: США, ИРАНЦЫ, ГРАЖДАНСТВО, СВПД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]