США могут депортировать 2,5 тыс. иранцев, получивших гражданство в период действия ядерной сделки с Тегераном - СМИ

Власти США могут выдворить из страны около 2,5 тыс. иранцев, получивших американское гражданство в рамках сделки Тегерана с "шестеркой" по атому, сообщает телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на интервью председателя комитета по атому в парламенте Ирана Моджтабу Зольнура иранской газете "Этемад".
Он рассказал, что администрация экс-президента США Барака Обамы предоставила 2,5 тыс. молодым жителям Ирана, в том числе представителям семей чиновников, американское гражданство в рамках сделки по атому. По его словам, это было сделано как жест доброй воли высокопоставленным чиновникам, связанным с президентом Хасаном Рухани.
"Если сегодня этих иранцев выдворят из страны, станет ясно, кто принимал в этом участие и продавал наши национальные интересы американцам как конфеты", - рассказал М.Зольнур.
Он подчеркнул, что от 30 до 60 человек из этого списка учатся в США, в то время как остальные работают "против национальных интересов" Ирана.
Чиновник не назвал конкретных имен, однако упомянул, что на данный момент в США проживают некоторые дети высокопоставленных иранских чиновников.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, назвав соглашение "худшей сделкой в истории США". После окончательного выхода из сделки США аннулируют все достигнутые с Тегераном договоренности и восстановят санкции.
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