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Происшествия 03.07.2018 02:05

В западных регионах Азербайджана восстановлено энергоснабжение

Энергоснабжение западных регионов Азербайджана восстановлено, в ближайшие несколько часов будет восстановлена подача электроэнергии в Баку, заявили агентству "Интерфакс - Азербайджан" в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

"На Менгечевирской ГЭС из-за аномальной жары вышло из строя оборудование, которое обеспечивает охлаждение. Из-за этой технической проблемы большая часть Азербайджана и Баку остались без электроэнергии", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, уже восстановлено энергоснабжение западных районов страны, в том числе города Менгечевир.

"В ближайшие несколько часов мы будем постепенно восстанавливать энергоснабжение в отдельных районах Баку. Надеюсь, что скоро нормальное энергоснабжение будет восстановлено по всему городу", - подчеркнул собеседник агентства.

В последние несколько дней в регионах страны и Баку температура воздуха в дневное время превышала 40 градусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЭС, АВАРИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]