В западных регионах Азербайджана восстановлено энергоснабжение

Энергоснабжение западных регионов Азербайджана восстановлено, в ближайшие несколько часов будет восстановлена подача электроэнергии в Баку, заявили агентству "Интерфакс - Азербайджан" в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".
"На Менгечевирской ГЭС из-за аномальной жары вышло из строя оборудование, которое обеспечивает охлаждение. Из-за этой технической проблемы большая часть Азербайджана и Баку остались без электроэнергии", - отметил представитель пресс-службы.
По его словам, уже восстановлено энергоснабжение западных районов страны, в том числе города Менгечевир.
"В ближайшие несколько часов мы будем постепенно восстанавливать энергоснабжение в отдельных районах Баку. Надеюсь, что скоро нормальное энергоснабжение будет восстановлено по всему городу", - подчеркнул собеседник агентства.
В последние несколько дней в регионах страны и Баку температура воздуха в дневное время превышала 40 градусов.
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