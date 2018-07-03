В Азербайджане создан штаб для полного восстановления энергоснабжения после аварии

Энергоснабжение в Баку и регионах Азербайджана постепенно будет восстановлено в полном режиме, отмечается в совместном заявлении министерства энергетики страны и ОАО "Азеришыг".

"Из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингечевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения. В настоящее время ситуация под контролем, в некоторых регионах страны уже восстановлено энергоснабжение. Постепенно будет восстановлено и в других регионах страны", - отмечается в сообщении.

Для проведения восстановительных работ создан специальный штаб, в который включены представители различных госструктур. В ОАО "Азеришыг" агентству "Интерфакс - Азербайджан" сообщили, что уже восстановлено энергоснабжение в северных и западных районах страны, городе Сумгаите, на Абшероне и в большей части Баку.

"Работы по восстановлению продолжаются", - сообщили в ОАО "Азеришыг".