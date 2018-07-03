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Происшествия 03.07.2018 04:06

В связи с аварией Азербайджан импортирует электроэнергию из России и Грузии

Азербайджан импортирует электроэнергию из России и Грузии для энергоснабжения регионов страны, прерванного в результате аварии на Мингечевирской ГЭС", сообщили агентству "Интерфакс - Азербайджан в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

"У нас налажено хорошее сотрудничество с коллегами из России и Грузии. В настоящее время мы получаем из этих стран электроэнергию для энергоснабжения в регионах Азербайджана", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, энергоснабжение стратегических государственных объектов Азербайджана восстановлено в полном объеме. Собеседник агентства подтвердил, что полностью восстановлено энергоснабжение таких крупных городов как Сумгаит, Гянджа, также энергоснабжение восстановлено в большей части Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВАРИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]