Минимум три человека погибли в Пакистане в результате наводнений

По меньшей мере, три человека погибли в пакистанском городе Лахоре в результате наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Многие жилые районы в Лахоре оказались затоплены после ливней, ранее обрушившихся на Пакистан, а также территорию соседней Индии. Серьезный ущерб также нанесен городской системе канализации Лахора.
В Индии из-за дождей обрушился пешеходный мост на железнодорожной станцией в Мумбае, отмечает АП. Как минимум два человека получили травмы. В результате обрушения обломков моста на рельсы железнодорожное движение было на некоторое время прервано. Согласно информации "Таймс оф Индиа", в настоящее время оно уже восстановлено.
Сайт индийской газеты также сообщает, что из-за непогоды аэропорт Дели накануне вечером не смог принять 24 рейса, которые направлялись в этот город. Также наблюдались задержки около получаса в отправке и прибытии рейсов.
По данным пакистанской метеорологической службы, в июле мощные ливни в регионе еще сохранятся.
В Пакистане и Индии сезон муссонных дождей ежегодно длится примерно с июля по сентябрь.
Южная Корея и КНДР обменялись списками кандидатов для встреч родственников
В Нахчыване начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Инфляция в Турции в июне взлетела выше 15%, лира резко дешевеет
Фондовые рынки Европы восстанавливаются во вторник на новостях из Германии
Денежная база в Азербайджане в I полугодии увеличилась на 0,5%, в июне – на 2,2%
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Сенаторы США ждут от встречи Трампа и Путина начала новой главы в американо-российских отношениях
Премьер Литвы рассчитывает, что Белоруссии не удастся завершить проект БелАЭС
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию и Caspian European Club расширяют сотрудничество
В Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений