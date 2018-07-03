Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 38° 5 Июл 23° 38° 6 Июл 22° 31°

Происшествия 03.07.2018 11:15

Минимум три человека погибли в Пакистане в результате наводнений

По меньшей мере, три человека погибли в пакистанском городе Лахоре в результате наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Многие жилые районы в Лахоре оказались затоплены после ливней, ранее обрушившихся на Пакистан, а также территорию соседней Индии. Серьезный ущерб также нанесен городской системе канализации Лахора.

В Индии из-за дождей обрушился пешеходный мост на железнодорожной станцией в Мумбае, отмечает АП. Как минимум два человека получили травмы. В результате обрушения обломков моста на рельсы железнодорожное движение было на некоторое время прервано. Согласно информации "Таймс оф Индиа", в настоящее время оно уже восстановлено.

Сайт индийской газеты также сообщает, что из-за непогоды аэропорт Дели накануне вечером не смог принять 24 рейса, которые направлялись в этот город. Также наблюдались задержки около получаса в отправке и прибытии рейсов.

По данным пакистанской метеорологической службы, в июле мощные ливни в регионе еще сохранятся.

В Пакистане и Индии сезон муссонных дождей ежегодно длится примерно с июля по сентябрь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, МУССОНЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Вступление в ШОС Индии и Пакистана повысит возможности Организации в сфере безопасности - Шойгу Индийские военные обстреляли занятую Пакистаном часть Кашмира, 11 человек погибли Противоречия между Дели и Исламабадом не могут отразиться на работе ШОС - генсек организации Сотрудничество России и Пакистана в борьбе с терроризмом отвечает интересам в том числе Индии - Путин Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений и ливней в Индии и Пакистане Жертвами наводнений в Индии и Пакистане стали 400 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]