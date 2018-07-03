Таджикский лидер считает достижением снижения доли крайне нищего населения страны до 14%

Правительству Таджикистана за последние годы удалось снизить уровень бедности в стране на 1,3%, заявил во вторник на заседании Национального совета по развитию президент республики Эмомали Рахмон.

"В 2017 году уровень бедности в стране достиг 29,7%, что по сравнению с показателями 2015 года на 1,3% ниже. Крайняя нищета, по оценкам международных организаций, составила 14%, а доля среднего класса, по предварительным данным, достигла 24%. Такой результат был достигнут на основе устойчивого экономического роста в 7% и увеличения расходов на социальный сектор", - сказал Э.Рахмон.

По его словам, эти показатели способствовали сохранению тенденции к улучшению демографической ситуации и состоянию здоровья населения, средний показатель продолжительности жизни составил 73,5 года (мужчин - 71,9 лет, женщин - 75,7).

В то же время он отметил на наличие серьезных проблем в сфере здравоохранения страны.