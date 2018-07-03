Около 20 млн руб. украли из банковской ячейки замгендиректора медцентра в Москве - источник

Более 18 млн пропали из банковской ячейки у сотрудника столичного медцентра, возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В минувший понедельник поступило обращение от заместителя гендиректора столичного медицинского центра с заявлением о пропаже денег из банковской ячейки",- сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги пропали из банка на улице Зелинского в Москве.

"Ущерб составил более 18 млн рублей", - добавил источник.

Он сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража".