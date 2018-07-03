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Происшествия 03.07.2018 11:35

Около 20 млн руб. украли из банковской ячейки замгендиректора медцентра в Москве - источник

Более 18 млн пропали из банковской ячейки у сотрудника столичного медцентра, возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В минувший понедельник поступило обращение от заместителя гендиректора столичного медицинского центра с заявлением о пропаже денег из банковской ячейки",- сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги пропали из банка на улице Зелинского в Москве.

"Ущерб составил более 18 млн рублей", - добавил источник.

Он сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, МЕДИК, БАНК, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]