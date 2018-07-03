Около 20 млн руб. украли из банковской ячейки замгендиректора медцентра в Москве - источник

Более 18 млн пропали из банковской ячейки у сотрудника столичного медцентра, возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"В минувший понедельник поступило обращение от заместителя гендиректора столичного медицинского центра с заявлением о пропаже денег из банковской ячейки",- сказал собеседник агентства.
По его словам, деньги пропали из банка на улице Зелинского в Москве.
"Ущерб составил более 18 млн рублей", - добавил источник.
Он сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Южная Корея и КНДР обменялись списками кандидатов для встреч родственников
В Нахчыване начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Инфляция в Турции в июне взлетела выше 15%, лира резко дешевеет
Фондовые рынки Европы восстанавливаются во вторник на новостях из Германии
Денежная база в Азербайджане в I полугодии увеличилась на 0,5%, в июне – на 2,2%
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Сенаторы США ждут от встречи Трампа и Путина начала новой главы в американо-российских отношениях
Премьер Литвы рассчитывает, что Белоруссии не удастся завершить проект БелАЭС
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию и Caspian European Club расширяют сотрудничество
В Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений