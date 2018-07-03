Первый вице-премьер Азербайджана находится в Мингячевире

Первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов и глава ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев прибыли во вторник в Мингечервир, сообщают местные СМИ.
«Я.Эюбов и Э.Пирведиев посетили Мингячевирскую ГЭС. Вице-премьер дал соответствующие поручения по устранению последствий аварии, которая привела к проблемам в энергоснабжении страны», - отмечают издания.
Как сообщалось, основной причиной аварии произошедшей в ночь со 2 на 3 июля по первичным оценкам Минэнерго стало размыкание на основной узловой подстанции в Мингечевире. По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Мингячевирской станции.
В Азербайджане в последние дни установилась аномальная жара: температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.
В настоящее время энергоснабжение Баку восстановлено на 100%, регионов Азербайджана - на 80%.
Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева.
Н.Аббасова
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