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Финансы 03.07.2018 11:50

Сделки по облигациям на вторичном рынке по пятилетним облигациям SOCAR до сих пор составили $156 млн

Объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на вторичном рынке к настоящему времени составил $156 млн, говорится в сообщении компании SOCAR Capital.

«По данным брокерской компании PSG Kapital, являющей маркетмейкером облигаций SOCAR, до сих пор на вторичном рынке объем облигаций по облигациям Госнефтекомпании составил $156 млн», - отмечается в информации.

Также наблюдалась активность на рынке REPO-операций с облигациями SOCAR. Владельцы облигаций посредством этих операций привлекли на рынке ценных бумаг средств на сумму более $27 млн.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, ОБЛИГАЦИИ, СДЕЛКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]