Сделки по облигациям на вторичном рынке по пятилетним облигациям SOCAR до сих пор составили $156 млн

Объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на вторичном рынке к настоящему времени составил $156 млн, говорится в сообщении компании SOCAR Capital.
«По данным брокерской компании PSG Kapital, являющей маркетмейкером облигаций SOCAR, до сих пор на вторичном рынке объем облигаций по облигациям Госнефтекомпании составил $156 млн», - отмечается в информации.
Также наблюдалась активность на рынке REPO-операций с облигациями SOCAR. Владельцы облигаций посредством этих операций привлекли на рынке ценных бумаг средств на сумму более $27 млн.
Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Б.Рустамбеков
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